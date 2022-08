Mikkel Damsgaard debuterede i Brentfords pokalsejr

Også hos Leicester var der dansk islæt i en straffesparkssejr.

Daniel Iversen vogtede således målet og reddede tre ud af fire straffespark. Det var mere end rigeligt til at sende Leicester videre i duellen mod Stockport. Den ordinære kamp endte 0-0. Jannik Vestergaard spillede også hele opgøret.

Den danske træner Jon Dahl Tomasson kan glæde sig over, at hans Blackburn-mandskab vandt 2-1 ude over Bradford City efter at have været bagud.