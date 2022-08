Finsk forsvarsmur stod fast, da Silkeborg smed alt frem

Det må have givet et gib i de finske fans, da Sebastian Jørgensen midtvejs i første halvleg trak ind fra højre og buede bolden mod fjerneste stolpe, men kuglen prellede af på stangen, det kunne have været den træffer, der ville have fyret op under Jysk Park.

I sekvenser havde Silkeborg held til at flytte et kompakt hold rundt, men alt for ofte sad pasningerne ikke i skoen på medspillerne. Sebastian Jørgensen blev skiftet ud efter en times spil, ind kom en offensiv satsning i skikkelse af Tonni Adamsen, der allerede har tre mål bag sig efter skiftet fra Helsingør.

På højkant var en sportslig godbid i europæisk fodbolds anden division mod formentlig et par attraktive klubber, men sidegevinsten for Silkeborg var trods alt deltagelse i et gruppespil i Conference League.