Målmand og anfører Kasper Schmeichel måtte et par gange blokere forsøg fra de to franskmænd, og det så ud som om, at det danske hold virkede rådvilde, når der skulle forsvares. Længere fremme blev der lavet en del fejl, især af Mikkel Damsgaard, der var på banen med Kasper Dolberg til trods for, at ingen af de to har bragt en mere end anstændig kampform med hjem.

Men altså, det vendte efter en halv time, og et kvarter ind i anden halvleg blev de to skiftet ud med Rasmus Højlund og Jesper Lindstrøm til at supplere Andreas Skov Olsen helt fremme. Ikke tre navne af samme kaliber som den franske fronttrio, men mindre kan gøre det.

Da Frankrig prøvede at svare tilbage, hev Kasper Schmeichel flere fine redninger frem, blandt andet en fodparade, da Kylian Mbappé stak af fra forsvaret. Superstjernen fra Paris Saint-Germain fik en endnu større mulighed midt for mål, men hamrede kuglen i favnen på Kasper Schmeichel, og så stod Simon Kjær klar til at komme ind og stabilisere defensiven, der var en anelse trængt.

I sidste ende evnede franskmændene ikke for alvor at true det danske mål, fjerde sejr ud af seks mulige var en realitet, men to nederlag til Kroatien kostede i den turnering, da Kroatien tog førstepladsen med 3-1 over Østrig.