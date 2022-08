Kedelig nullert giver Juventus sæsonens første pointtab

Derfra var det småt med underholdningen. Først efter 65 minutters spil kom der lidt drama. Adrien Rabiot troede, at han havde bragt Juventus foran, men målet blev efterfølgende underkendt for offside.

I slutfasen jagtede Juventus de tre point, men sidste sæsons nummer fire måtte tage til takke med det ene.

Tidligere mandag blev der til gengæld fundet en vinder i Rom.

AS Roma levede op til favoritværdigheden og vandt 1-0 hjemme over oprykkeren Cremonese. Chris Smalling blev matchvinder midt i anden halvleg, da han scorede efter et hjørnespark.