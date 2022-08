Søndergaard ser bort fra Nadim til VM-kvalifikationskamp

- Hun skal hurtigst muligt tilbage i stærkeste kampform, så hun kan spille 90 minutter, siger Lars Søndergaard.

Heller ikke Rikke Marie Madsen er udtaget.

- Rikke Marie Madsen er ikke med, fordi hun skal have tid og ro til at finde en ny klub. Det er ikke et fravalg af Rikke Marie, men det giver mulighed for at se nye spillere an frem mod VM.

Søndergaard har blandt andet udtaget en mulig debutant i skikkelse af Amalie Vangsgaard.

Hun viser glimrende målform i den svenske liga, hvor hun i denne sæson er topscorer med 14 træffere.