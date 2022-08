Viborg udviste stort mod, da de blev besejret af overmagten

Fra de mange medrejsende fans, der farvede udebaneafsnittet grønt, kunne man gennem kampen høre stoltheden over, at Viborg-spillerne tørnede ud på det enorme stadion i England. Flere gange overdøvede de englænderne med danske slagsange, og sommetider virkede det næsten som om, at det var deres hjemmebane.

Intet mindreværd

Hvis Viborg kom ind til kampen med mindreværdskomplekser, var de gode til at skjule det. Jyderne viste stort mod, og de var ikke bange for at holde på bolden og lade den passere mellem hinanden.