Zanka og Brentford forlænger alligevel samarbejde

I maj meddelte Brentford, at klubben havde valgt ikke at udnytte en option, der ville have holdt Jørgensen i klubben et år mere, efter at han havde fået spoleret meget af sidste sæson af skader.

Men tidligere denne sommer vendte han tilbage for at genoptræne i Brentford, og Frank åbnede døren for en aftale, hvilket altså nu er blevet til virkelighed.

- Vi har hele tiden villet forlænge ”Zankas” kontrakt og er glade for, at vi nu har gjort det. Han gjorde det rigtigt godt for os i kampene, han spillede i sidste sæson, og han var fantastisk i gruppen som en erfaren spiller.