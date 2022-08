Allan Ravn fratræder som direktør i Fremad Amager

For lidt mere end tre måneder siden tog Allan Ravn orlov som direktør for Fremad Amager, der spiller i den næstbedste danske fodboldrække.

Nu træder han tilbage fra posten. Det oplyser Fremad Amager onsdag på sin hjemmeside.

Allan Ravn kalder det en både fantastisk og hektisk tid i Fremad Amager, som han var med til at redde fra en truende konkurs i foråret. Han nåede at sidde i jobbet i omkring to år.