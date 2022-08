Nunez om skalle til Andersen: Vil aldrig ske igen

Liverpools uruguayanske angriber, Darwin Nunez, ærgrer sig over sin opførsel i mandagens kamp mod Crystal Palace, hvor han fik rødt kort for at nikke danske Joachim Andersen en skalle.

På Twitter lægger han sig fladt ned efter episoden.

- Jeg er godt klar over den dårlige attitude, som jeg havde. Jeg er her for at lære af mine fejl, og det kommer aldrig til at ske igen, lyder det kortfattet fra Darwin Nunez.