Juventus kom fra land med sikker sejr i Serie A

2021/22-sæsonen blev ikke en mindeværdig en af slagsen for Juventus, men mandag gjorde den italienske storklub sit for at undgå en gentagelse.

Her spillede Juventus sin første kamp i Serie A på denne side af sommerpausen, og den endte med en sikker sejr på 3-0 over Sassuolo.

Dermed kom alle de hold, der sluttede i top-8 i den italienske liga i sidste sæson, ud af første runde med tre point.