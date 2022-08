Ung komet sikrede Brøndby tiltrængt sejr i Wass-comback

Brøndby havde tabt de seneste tre kampe i Superligaen, men søndag blev den stime brudt, da det blå og gule hjemmehold vandt 2-0 over OB.

OB’s krise er dermed forlænget. Fynboerne ligger fortsat på sidstepladsen i Superligaen og er uden sejr efter fem kampe.

Det er 11 år siden, at Daniel Wass senest spillede for Brøndby, men i sejren over OB gjorde landsholdsspilleren comeback for sin barndomsklub, for hvilken især 16-årige Oscar Schwartau viste sig frem.