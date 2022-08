Teenager strålede igen i sikker Bayern München-sejr

Lige før pausen blev det 2-0, da midtbanespilleren Joshua Kimmich trykkede af midt for mål, og snedige Thomas Müller satte foden på, så bolden snød Wolfburgs keeper, Koen Casteels.

Sadio Mané havde ligesom Musiala mulighed for at score for tredje gang i træk, og senegaleseren, der er kommet til fra Liverpool, havde også bolden i nettet to gange.

Begge gange blev den livlige offensivspiller dog underkendt af VAR i et opgør, der faldt meget i niveau og tempo i anden halvleg.