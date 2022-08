Arsenal og City fastholder perfekt Premier League-start

Manchester City og Arsenal er kommet godt fra start i Premier League i denne sæson. Lørdag blev det til den anden sejr ud af to mulige for de to engelske tophold.

Uden de store problemer vandt City 4-0 på hjemmebane over oprykkerne fra Bournemouth.

Efter 19 minutter scorede Citys midtbanespiller Ilkay Gündogan til 1-0 efter et oplæg fra angriberen Erling Braut Haaland.