Brøndby henter Daniel Wass hjem fra Atlético Madrid

Daniel Wass fik sin fodboldopdragelse i Brøndby, som han forlod til fordel for Benfica i 2011. Siden har han spillet for franske Evian og de spanske klubber Celta Vigo og Valencia, inden han skiftede til Atlético Madrid.

Daniel Wass har flere gange i årenes løb slået fast, at han en dag ville hjem til Brøndby, og det er altså lykkedes nu.

- At skiftet nu er blevet muligt, er jeg utrolig lykkelig for, og jeg vil gerne takke Atlético Madrid for, at jeg i dag kan kalde mig Brøndby-spiller, siger Daniel Wass.

- Jeg har spillet mange år i udlandet, og nu glæder jeg mig til at komme tilbage til de fodboldbaner, hvor karrieren for alvor startede. Jeg har stadig meget at give af og føler, at jeg kan bidrage på banen og uden for banen.