AGF er enig med norske mestre om salg af midtbaneprofil

Den 21-årige midtbanespiller har trods sin unge alder optrådt i 86 kampe på AGF’s førstehold. Han har bidraget med otte mål og otte assist.

AGF oplyser ikke selv noget om prisen på Albert Grønbæk, men ifølge B.T. kan klubben sætte i omegnen af 20 millioner kroner ind på kontoen, hvis salget går igennem.

Hvis Albert Grønbæk bliver enig med Bodø/Glimt, træder han ind på et hold, der har oplevet stor succes i de seneste år.

Klubben har vundet de seneste to norske mesterskaber og kæmper lige nu for at blive en del af denne sæsons Champions League-gruppespil.