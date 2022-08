Anden halvleg startede jævnbyrdigt, inden Basel igen fik presset Brøndby langt tilbage. Som tiden gik, mistede begge hold pusten en smule, og så endte kampen i forlænget spilletid.

Her bed Basel fra sig, da Andy Diouf bankede bolden på overliggeren efter blot et par minutter. Generelt sad hjemmeholdet tungt på bolden, og havde det ikke været for en imponerende redning af Mads Hermansen efter 119 minutter, kunne Basel have lukket kampen i sidste minut.

Men det endte altså med at blive afgjort fra 11-meterpletten. Her fik Brøndby en skidt start, da Josip Radosevic lagde ud med at sende bolden på overliggeren.

Det blev endnu værre, da Yousef Salech på Brøndbys andet forsøg slet ikke formåede at ramme inden for målrammen. Mads Hermansen gjorde dog lidt af skaden god igen med en redning på Basels efterfølgende forsøg.

Mathias Greve satte derefter Brøndby på tavlen, men da Peter Bjur også missede sit forsøg var det slut for de blågule.