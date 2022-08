Den tidligere FCN-spiller fik en stor del af sidste sæson ødelagt af en skade, ligesom han også fik diagnosticeret leddegigt.

Begge dele er kommet under kontrol, og Brentford håber, at han kan være med til at gøre holdets offensiv endnu stærkere.

- Mikkel er i stand til at skabe og score mål, og han har evnen til at løbe med bolden forbi spillere. Det er et fantastisk våben at have i truppen, siger Thomas Frank.

Mikkel Damsgaard debuterede som 17-årig for FCN og nåede 93 kampe, 13 mål og 21 assister, inden Sampdoria slog kløerne i ham.

For Sampdoria blev det til 49 kampe, 2 mål og 4 assister.

I den danske landsholdstrøje står han noteret for 16 kampe og 4 mål. Han spillede i samtlige kampe under EM sidste år. Han scorede mod både Rusland i gruppespillet og i semifinalen mod England.