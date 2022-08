Timo Werner vender hjem til Leipzig

Chelsea aktiverede Werners frikøbsklausul på mere end 400 millioner kroner i 2020, i håbet om man havde fundet holdets nye bomber.

Spillemæssigt havde den klejne angriber det dog svært, og han kunne slet ikke holde sit scoringsgennemsnit fra Leipzig.

23 mål i 89 kampe var et godt stykke under det forventede, og derfor kommer Werner ikke til at fuldføre sin femårige kontrakt med London-klubben.

Nu skal han se, om målformen kan genfindes på hjemlig grund.

Han nåede dog at vinde Champions League i 2021 med Chelsea, som senere samme år også vandt Den Europæiske Super Cup samt VM for klubhold.