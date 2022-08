Belgisk klub har hentet Rasmus Carstensen på fireårig kontrakt

Den 21-årige back brød med sine store offensive kvaliteter igennem på den danske scene i sidste sæson, hvor han sammen med Silkeborg vandt DM-bronze.

Præstationerne har fået Genk til at spærre øjnene op, og belgierne er blevet enige med Rasmus Carstensen om en kontrakt, der løber frem til sommeren 2026.

I forbindelse med udmeldingen om, at man havde accepteret et bud på Rasmus Carstensen, opjusterede Silkeborg forventningerne til årsregnskabet med 20 millioner kroner.

Klubben forventer nu at komme ud af 2022 med et overskud på mellem 40 og 50 millioner kroner. Tidligere lød forventningen på et overskud mellem 20 og 30 millioner kroner.