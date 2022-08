FC København har købt australsk landsholdskeeper

Svenskeren Karl-Johan Johnsson har stået på mål i Grabaras fravær i de seneste uger, hvor det er blevet til tre kampe. Men FCK har fundet det nødvendigt med en forstærkning på positionen.

- Det er en meget dygtig målmand, der kommer til København, og han vil helt sikkert skærpe konkurrencen på den position.

- Hans karriere i Europa har altid været på højt niveau, og han er i høj grad en vindertype, der sætter barren højt for sig selv og sine holdkammerater.

- Han er lynhurtig, god med fødderne og har prøvet rigtigt meget, så vi glæder os til at arbejde med ham, siger FCK-træner Jess Thorup til klubbens hjemmeside.

30-årige Mathew Ryan er noteret for 73 landskampe for Australien og står over for sin tredje VM-slutrunde med holdet i november og december. Han har også spillet 123 kampe i Premier League for Brighton og Arsenal.