United-manager lover Eriksen plads på vant position

- Vi havde ikke en klassisk 9’er til rådighed, for så ville jeg have brugt ham. Og jeg vidste, at Eriksen engang for længe siden havde spillet den rolle for Ajax.

- Det var meningen, at han kunne droppe ned i banen derfra og operere mellem linjerne

- Men jeg mener, at Eriksen er bedst på midtbanen, siger Erik ten Hag på et pressemøde.

Manageren fortæller, at han overvejede at spille med Marcus Rashford som central angriber, men han blev sendt ud på kanten.

Det mest oplagte valg som spidsangriber er Cristiano Ronaldo, men han var ikke klar til at spille fra start. Han blev dog skiftet ind i anden halvleg, hvilket skubbede Christian Eriksen lidt længere tilbage på banen.