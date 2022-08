Glen Riddersholm bliver cheftræner i Allsvenskan-klub

Fodboldtræneren Glen Riddersholm har fået fremtiden på plads efter at have været arbejdsløs i lidt over en måned.

IFK Norrköping fra Allsvenskan har mandag præsenteret den 50-årige dansker som klubbens nye cheftræner. Kontraktlængden oplyses ikke. Danskeren skal forsøge at få klubben højere op i tabellen end den aktuelle 11.-plads.