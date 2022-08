Haaland blev dobbelt målscorer i Premier League-debut

Det gjorde West Ham nu heller ikke, og derfor var 1-0 helt på sin plads ved pausen.

I første del af anden halvleg blev West Ham lidt mere nærgående, men drømmen om point punkterede efter 20 minutter i anden halvleg.

Assistkongen Kevin De Bruyne sendte Haaland afsted med en fremragende dybdeaflevering, og nordmanden udnyttede sin friløber med største selvfølgelighed til føring på 2-0.

Så kunne Haaland jagte et debutant-hattrick, og det var tæt på efter 70 minutter, da Jack Grealish fandt Haalands pande ved forreste stolpe, men hovedstødet gik forbi mål.

Flere chancer nåede han ikke at få, for efter 77 minutter valgte Pep Guardiola at udskifte sin nye superstjerne.

Kort før tid gav City også debut til den engelske landsholdsspiller Kalvin Phillips, men midtbanespilleren, der er hentet i Leeds, nåede selvsagt ikke at markere sig i samme stil som den norske debutant.