Messi og Neymar tryllede for PSG i sikker åbningssejr

Paris Saint-Germains superstjerner var i stødet, da holdet lørdag aften tog hul på sit titelforsvar i den franske Ligue 1.

Argentinske Lionel Messi lukkede ballet med et saksespark og bidrog i alt med to mål og en assist i 5-0-sejren hos Clermont, mens Neymar lavede et mål og tre assist.

Med sejren har PSG fået en yderst overbevisende start på sæsonen under den nye cheftræner, Christophe Galtier, som er kommet til fra Nice denne sommer.