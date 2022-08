Norge offentliggør Solbakkens landstrænerløn

Det er nøjagtig det samme som præsidenten for NFF, Lise Klaveness, modtager i årligt honorar.

Forbundet ønsker med lønforhøjelsen til jobbet som kvindelandstræner at afspejle, at der er tale om ”en yderst vigtig stilling.”

Der er dog alligevel et pænt stykke op til Ståle Solbakken, der om året tjener fem millioner norske kroner - 3,8 millioner danske kroner - for at være landstræner for mændene.

Derudover er det muligt for den tidligere FC København-træner årligt at score yderligere én million norske kroner (750.000 danske kroner) i bonusser.