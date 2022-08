Kroat sikrer Brøndby godt udgangspunkt inden tur til Basel

Brøndby startede anden halvleg med samme høje intensitet som første halvleg, og gæsterne fra Basel blev presset i bund.

Der skulle dog næsten gå en halv time af anden halvleg, før Marko Divkovic scorede det forløsende mål, der sikrede Brøndby en sejr.

Brøndby fangede Basel langt fremme på banen og satte gang i et kontraangreb. Simon Hedlund spillede bolden perfekt videre til Divkovic, der lagde bolden mellem benene på keeperen.

Brøndby skal ud over Basel også ekspedere enten bulgarske CSKA Sofia eller irske St. Patricks ud i den afgørende playoffrunde for at nå Conference Leagues gruppespil. St. Patricks fører de to holds indbyrdes dyst med 1-0 inden næste uges returkamp i Irland.