Basel-profil kom for sent og missede Brøndby-kamp

Brøndby IF slipper for at forholde sig til forsvarsspilleren Andy Pelmard i torsdagens kamp mod FC Basel på hjemmebane.

Den 22-årige franskmand er således blevet hjemme i Schweiz, bekræfter FC Basel.

- Andy kom af personlige årsager for sent til vores mødested og rejste derfor ikke til Danmark med os. Han går glip af morgendagens (torsdagens, red.) kamp og vender fredag tilbage til holdtræningen, skriver klubben på Twitter.