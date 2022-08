Fodboldbøller i Brøndby risikerer dobbelt fængselsstraf

For første gang indfører politiet en zone med skærpede straffe i forbindelse med en fodboldkamp. Det sker, når Brøndby IF møder FC Basel på Brøndby Stadion torsdag aften.

Det er Københavns Vestegns Politi, som har truffet afgørelse om at indføre en såkaldt skærpet strafzone på og omkring Brøndby Stadion. Bliver man dømt for kriminalitet begået inden for zonen, kan straffen fordobles.