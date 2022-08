FCM har solgt uforløst målsluger til Stuttgart

Det er derfor også lykkedes for FCM at få en god pris for Pfeiffer.

- Luca har vist sig flot frem i den tyske 2. Bundesliga sidste sæson, og derfor kan han nu tage endnu et skridt i sin fodboldkarriere med skiftet til Bundesligaen.

- Samtidig indgår vi en rigtig god økonomisk aftale, der gør skiftet til en succes for både os såvel som for Luca, siger Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

Luca Pfeiffer blev noteret for 17 kampe og to scoringer for FCM.