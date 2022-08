OB henter erfaren målmand efter dårlig sæsonstart

- I Martin får vi en internationalt erfaren målmand, som har en offensiv spillestil.

- Hans personlighed er udadvendt, og vores håb er, at hans kvaliteter vil udvikle både holdet og spillestilen, siger Björn Wesström, fodbolddirektør i OB, til klubbens hjemmeside.

Martin Hansen har været i en række klubber i udlandet, blandt andre Liverpool, Heerenveen, Ingolstadt, FC Basel og altså senest Hannover 96.

Han kommer til OB på en fri transfer efter to år i Hannover 96.

- Der er ingen tvivl om, at jeg er superglad for, at det har kunnet lykkes. Jeg har haft en drøm om at vende tilbage til Danmark, og nu var timingen rigtig.