Tyskland mistede kort før kampstart sin anfører og angrebsstjerne, Alexandra Popp, der ligesom Englands Beth Mead havde scoret seks gange i turneringen, og hun var savnet i den tyske offensiv.

England åbnede finalen bedst og kreerede to fine muligheder til Manchester City-angriberen Ellen White, som i begge tilfælde tabte sin duel med Tysklands sidste skanse, Merle Frohms.

Tyskland spillede sig klart op frem mod pausen, og kun desperat målmands- og forsvarspil på stregen forhindrede tyskerne i at bringe sig foran efter et hjørnespark i en situation, hvor VAR desuden afviste tyske forhåbninger om et straffespark.