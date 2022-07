Uefa-præsident sender besked til Norden: EM-bar er sat højt

Efter søndagens finale mellem England og Tyskland forventes tilskuertotalen at nå op på 575.000 tilskuere.

- Barren er sat meget højt, og denne slutrunde bliver svær at overgå for den næste EM-vært.

- Vi ved stadig ikke, hvem der skal afholde EM næste gang, men det bliver bestemt ikke let at overgå disse tal. Men vi skal arbejde hen imod at kunne gøre det, siger Aleksander Ceferin.

Udfordringen for det nordiske EM-bud er blandt andet stadionstørrelsen. Dertil kommer, at det vil være uhørt at have hele fire værtsnationer, om end de alle sportsligt synes berettiget til at kunne være med.