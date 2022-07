Feyenoord lejer dansk stopper i Serie A-klub

Den stærke danske forsvarsspiller Jacob Rasmussen skifter fra Fiorentina til den hollandske storklub Feyenoord på en lejeaftale, der løber hele sæsonen.

Er lejemålet vellykket, kan Feyenoord købe danskeren fri næste sommer for et på forhånd aftalt beløb.

Det skriver Feyenoord på sin hjemmeside.

Den 25-årige fynbo er allerede bekendt med hollandsk fodbold, da han i de seneste to sæsoner har spillet på leje hos Vitesse. Derfor er det også nemt for ham at tage et skridt op i samme liga, mener han.