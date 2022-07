»Fodboldtræner søges! Vi er en midt- og vestjysk fodboldklub, som har behov for en ny cheftræner. Vi kan tilbyde et uformelt arbejdsklima, da vi lægger stor vægt på de familiemæssige værdier. Du får som cheftræner ansvaret for en stab af spillere fra mange forskellige lande, men da vi har en del ansatte fra Brasilien, vil det være en fordel, hvis du kan en smule portugisisk. Det er dog ikke et krav.