Den argentinske fodboldspiller José Luis Palomino fra Atalanta er blevet testet positiv i en dopingtest for stoffet clostebol, som er et anabolsk steroid.

Han er derfor suspenderet, mens han afventer resultatet af yderligere en test.

Atalanta bekræfter nyheden på sin hjemmeside.

Clostebol er det stof, som den norske langrendsstjerne Therese Johaug i 2017 blev idømt 13 måneders karantæne for at have brugt.