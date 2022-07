FCM må nøjes med uafgjort i jagten på Champions League

Skarpheden manglede dog for midtjyderne, der ramte træværket to gange og fik underkendt et mål for offside.

Efter pausen fik Larnaca mere initiativ, men det var stadig FCM, der kom frem til mest.

I det 81. minut kom gæsterne dog foran, da kantspilleren Adam Gyurcso fik et indlæg i mål, som FCM-keeper Elias Olafsson fejlvurderede.

Tre minutter efter fik FCM udlignet, da anføreren Erik Sviatchenko steg til vejrs efter et hjørnespark.

Kampen endte derfor 1-1 trods endnu et pres for en scoring fra værterne til sidst.