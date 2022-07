Ny AGF-træner: Manglende VAR-indgreb kostede os dyrt

- Jeg forstår ikke, hvorfor vi har VAR i dette land. Det var et soleklart straffespark, men VAR intervenerede ikke. Jeg ved ikke, hvorfor vi har det, siger Rösler.

- VAR var nødt til at blande sig, for det var et klart straffespark. Det var på et tidspunkt, hvor det ville vende kampen til vores fordel, men VAR blandede sig ikke.

- Dommeren kan misse ting, og jeg kritiserer ikke dommeren - jeg kritiserer VAR. Hvorfor har vi det, når det ikke intervenerer og beder dommeren kigge på situationen? Alle kan se, det var et klart straffespark, mener Rösler.