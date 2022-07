Barcelona har droppet Braithwaite til træningslejr

Dermed sender Barcelona og cheftræner Xavi endnu et signal til Braithwaite om, at vestjyden næppe skal gøre sig forhåbning om igen at spille en kamp for storklubben, og at han derfor bør finde en ny klub for at holde sit VM-kandidatur varmt.

Braithwaite har af flere årsager kun spillet beskedne 24 minutter for Barcelona siden august sidste år. Først sad danskeren ud med en skade, og dernæst blev han ikke vurderet som dygtig nok til en plads på holdet.

På trods af den begrænsede spilletid udtog Kasper Hjulmand ham alligevel til de fire Nations League-kampe i juni, og Braithwaite fik spilletid i alle fire kampe.