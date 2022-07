Andersson efter debutscoring: Det var meget specielt

Derfor var debutscoringen ekstra speciel for Adam Andersson.

- Det var meget specielt. At score i sin debut er altid stort, og at det var mod FC Midtjylland gjorde det kun bedre. At Joel også var på banen for dem, det gjorde i hvert fald ikke scoringen mindre fed, siger den svenske forsvarsspiller.

Adam Andersson er overordnet set tilfreds med sin egen debut, og det bliver bakket op af Randers-træner Thomas Thomasberg, der var overrasket over den flotte scoring.

- Vi var jo godt klar over, at Adam har en rigtig god sparkefod. Men jeg kan alligevel ikke sige, at jeg havde forventet, at han havde sparket den op i hjørnet i debuten. Det er jo selvfølgelig glædeligt for holdet og særligt for ham, siger Thomas Thomasberg.