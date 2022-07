Landstræner vil ofre begge arme for EM-avancement

- Vi er så glade for at være her, at det vil være synd og skam at skulle hjem. Vi vil give både højre og venstre arm for at komme videre.

Landstræner Lars Søndergaard har både før og under slutrunden sagt, at målsætningen for EM var at have noget at spille for i den sidste kamp i det, han kalder slutrundens dynamitgruppe.