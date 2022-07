- Pione har stort fokus og ambitioner om at komme tilbage på landsholdet. Og det er vigtigt for ham, at han får spilletid, siger Angelo Sisto til B.T.

Pione Sisto skiftede i sommeren 2020 fra spanske Celta Vigo til FCM, hvor han tidligere har spillet fra 2013 til 2016.

Comebacket i FCM er dog endnu ikke gået som håbet, og ofte har Pione Sisto siddet på bænken. Pione Sisto har kontrakt med midtjyderne frem til sommeren 2024.

På landsholdet har Pione Sisto spillet 26 gange - senest i november sidste år med en indskiftning i 0-2-nederlaget ude mod Skotland.

FCM indleder sæsonen fredag aften klokken 19 hjemme mod Randers FC.