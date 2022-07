FC København-AC Horsens 0-1

De danske mestre indledte titelforsvaret mod nyoprykkerne AC Horsens, men selvom et festklædt Parken var klar til at starte titelforsvaret, viste et særdeles velforberedt udehold sig at være en stor sten i skoen. På trods af et forventet FCK-overtag og -pres stod AC Horsens som vanligt godt imod og tog sine chancer, når de kom. Efter en times spil var midtbanedynamoen Lubambo Musonda på det rette sted og sikrede med sin scoring AC Horsens en drømmestart på denne sæson.

Brøndby IF-AGF 1-0

AGFs nye tyske cheftræner Uwe Rösler fik en skidt debut på Brøndby Stadion, da udeholdet tabte på Anis Slimanes ene scoring. Selvom det rødklædte udehold også havde sine chancer, vil de blå-gule fans på lægterne formentlig mene, at sejren var fuldt fortjent. Holdet fra Vestegnen var i det meste af kampen spilstyrende og tilspillede sig foruden 15 hjørnespark desuden flere store chancer, der retfærdiggjorde flere mål end det ene. Men ind ville bolden ikke, før Anis Slimane tog chancen fra distancen og var heldig med en afretning med små 10 minutter tilbage