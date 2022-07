FCK har købt forsvarsprofil fri i Lazio

Købet af Vavro er ifølge Peter Christiansen et eksempel på, hvordan klubben gerne vil rekruttere spillere.

- Han er en topspiller, og det er ikke ofte, det lykkes at hente en spiller i en topklub i Serie A, heller ikke selv om han gerne vil.

- Det har krævet en del forhandlinger, men vi synes, at vi samlet set er landet et godt sted, siger Peter Christiansen.

Vavro glæder sig over den permanente aftale med FCK, da han i foråret følte det som ”at komme hjem”.

- Jeg har altid følt mig godt tilpas i klubben, og jeg er klar til at spille en større rolle, end da jeg var her sidste gang.

- Det har hele tiden været målet for mig, at jeg skulle blive her og lave en længere aftale, så jeg er glad for, at det nu er lykkedes, selv om det ikke var let, siger Denis Vavro.