Officielt: FC Barcelona henter Franck Kessie

FC Barcelona får tilgang af den ivorianske midtbanespiller Franck Kessie til næste sæson.

Det bekræfter den spanske storklub mandag på sin hjemmeside, to dage efter, at præsident Joan Laporta annoncerede, at Kessie ville blive præsenteret onsdag.

I samme omgang sagde Laporta også, at den danske landsholdsspiller Andreas Christensen vil blive præsenteret torsdag.