Romelu Lukaku vender tilbage til Inter på lån

Det er under et år siden, at Chelsea brugte over 100 millioner euro på at hente Romelu Lukaku tilbage til London.

Men samarbejdet med træner Thomas Tuchel har aldrig været særligt godt, så nu tager den belgiske angriber tilbage, til hvor han kom fra.

Lukaku vender således tilbage til Inter, der solgte ham til Chelsea sidste sommer, på en etårig låneaftale.