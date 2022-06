Danmark tabte sidste EM-test til Norge trods lynmål

De danske fodboldkvinder finpudsede onsdag formen for sidste gang forud for EM.

Det skete, da Norge var på besøg i en testkamp på Energi Viborg Arena.

Pernille Harder og co. håber nok på, at udtrykket om, at en dårlig generalprøve giver en god premiere, holder stik. For Danmark tabte 1-2 på trods af et lynmål af Signe Bruun.