I Nice erstatter han franske Christophe Galtier, der blot nåede én sæson i spidsen for klubben.

Inden da førte han Lille frem til et overraskende fransk mesterskab i 2021.

Ifølge flere medier skal Galtier overtage trænerposten i storklubben Paris Saint-Germain.

I foråret var Galtier ude med en kritik af Kasper Dolberg, der ifølge træneren manglede attitude.

- Jeg tror, at han bare gerne vil have, at jeg scorer nogle mål og arbejder godt for holdet. Det er det, jeg prøver at gøre hver gang, der er bare forskellige måder at gøre det på, lød svaret fra Dolberg på kritikken.