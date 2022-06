Rusland beskylder Fifa for at spolere landets fodboldøkonomi

Med forlængelsen mener Ruslands Fodboldforbund og den russiske liga til gengæld, at Fifa er gået for vidt.

- Vi mener, at beslutningen om at gøre det muligt at suspendere kontrakter modsiger Fifas egne regler. Det er diskriminerende. Og det gøres mod et medlem af fodboldfamilien, som er uden skyld, skriver forbundet og ligaen i en fælles udtalelse.

- Beslutningen underminerer fuldstændig principperne om kontraktuel stabilitet og vores turnerings integritet. Den gør det muligt for spillere og trænere at se bort fra deres kontraktuelle forpligtigelser, lyder det videre.