FC København udlejer Mikkel Kaufmann til Karlsruhe

FCK-sportsdirektør Peter Christiansen forklarer udlejningen af Mikkel Kaufmann med udsigten til mulighed for mere spilletid i Tyskland end i København.

- Mikkel har gjort det fornuftigt i HSV, og det har givet en del interesse for ham. Nu har vi lavet en aftale med Karlsruhe, hvor han den kommende sæson får muligheden for at udvikle sig i en fin klub.

- Her er der gode muligheder for kontinuerlig spilletid, som han har længere vej til i FCK, siger Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

I den forgangne sæson sad Mikkel Kaufmann også meget på bænken i HSV, men danskeren blev ofte brugt som en joker.