AaB har hentet kroatisk målmand på fri transfer

Jacob Rinne efterlod et stort hul på målmandsposten i AaB, da svenskeren valgte at forlade den nordjyske fodboldklub denne sommer.

Nu er afløseren måske fundet i form af den 26-årige kroat Josip Posavec, der har fået trøje nummer 1 og en kontrakt i de kommende tre sæsoner.

- Jeg glæder mig meget til at spille for AaB. Jeg har hørt mange gode ting om klubben og byen, og jeg vil gøre mit bedste hver dag for at hjælpe klubben og holdkammeraterne.